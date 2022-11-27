20:30, 27 ноября 2022
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Подросток разбил машину сброшенной с балкона бетонной плитой и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
В подмосковном Раменском подросток сбросил с балкона 14-го этажа бетонную плиту, которая разбила машину местной жительницы. Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».
«Двое подростков скидывали предметы на машины, стоящие внизу! На видео видно, как одна из досок попадает на мою машину! О данном инциденте я узнала случайно, поднимаясь в лифте домой с соседями и услышав их разговор. Эти соседи сами лично видели все происходящее (теперь являются свидетелями)», — рассказала пострадавшая женщина, уточнил, что уже написала заявления в полицию и ГИБДД.
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