Подросток разбил машину сброшенной с балкона бетонной плитой и попал на видео

«Двое подростков скидывали предметы на машины, стоящие внизу! На видео видно, как одна из досок попадает на мою машину! О данном инциденте я узнала случайно, поднимаясь в лифте домой с соседями и услышав их разговор. Эти соседи сами лично видели все происходящее (теперь являются свидетелями)», — рассказала пострадавшая женщина, уточнил, что уже написала заявления в полицию и ГИБДД.

Ранее подростки устроили опасные игры на паркинге на северо-востоке Москвы. Инцидент попал на видео