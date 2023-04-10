Пользователи сети обсудили босого пассажира московского метро

Пассажир московского метро передвигался по перрону без обуви и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На кадрах ролика запечатлен мужчина без обуви и носков, которого автор видео заметил на станции столичного метрополитена «Киевская». Пассажир был босой, но при этом на нем были надеты штаны и футболка, а за спиной висел рюкзак.