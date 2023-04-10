Пользователи сети обсудили босого пассажира московского метро
Опубликовано видео передвижения пассажира по перрону московского метро без обуви .
Пассажир московского метро передвигался по перрону без обуви и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
На кадрах ролика запечатлен мужчина без обуви и носков, которого автор видео заметил на станции столичного метрополитена «Киевская». Пассажир был босой, но при этом на нем были надеты штаны и футболка, а за спиной висел рюкзак.
Пользователи мессенджера стали обсуждать мужчину «Экономит на обуви и носках», «Плоскостопие лечит», «Его ограбили видимо», «Энергию земли черпает», «Поиск грибка», «Обувь зажало эскалатором», «Помогает уборщикам метро», «У него кроссовки-невидимки», «Обувь из натуральной кожи», «Это просто чей то любовник», «Ждет следующей зарплаты», — поупражнялись в юморе они.
Ранее босого мужчину в одних шортах заметили на улице в Москве.