Необычная шапка москвички напугала пользователей сети

На кадрах видно, что белая шапка россиянки украшена аксессуарами в виде тараканов, жуков и других членистоногих. «Когда ты немножечко влюблена в насекомых», — пошутили в группе.

Увиденное напугало пользователей сети. «Страшно стало», «Зачем вы такое снимаете?» — написали они. Кто-то отнесся с юмором к чувству стиля россиянки. Комментаторы назвали женщину «повелительницей мух» и в шутку предположили, что она могла бы работать учительницей биологии. Некоторые оценили дизайн брошей и отметили, что необычные аксессуары напоминают дизайнерские украшения именитых брендов.

Ранее пользователей сети развеселил головной убор пассажирки московского метро. Женщина надела высокую меховую шапку, напоминающую чепец.