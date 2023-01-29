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17:42, 29 января 2023
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Необычная шапка москвички напугала пользователей сети

Необычная шапка москвички напугала пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В одном из столичных почтовых отделений заметили посетительницу с необычной шапкой, декорированной брошами в виде насекомых. Головной убор женщины попал на видео в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На кадрах видно, что белая шапка россиянки украшена аксессуарами в виде тараканов, жуков и других членистоногих. «Когда ты немножечко влюблена в насекомых», — пошутили в группе.

Увиденное напугало пользователей сети. «Страшно стало», «Зачем вы такое снимаете?» — написали они. Кто-то отнесся с юмором к чувству стиля россиянки. Комментаторы назвали женщину «повелительницей мух» и в шутку предположили, что она могла бы работать учительницей биологии. Некоторые оценили дизайн брошей и отметили, что необычные аксессуары напоминают дизайнерские украшения именитых брендов.

Ранее пользователей сети развеселил головной убор пассажирки московского метро. Женщина надела высокую меховую шапку, напоминающую чепец.

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