Необычная вакансия с зарплатой 200 тысяч рублей развеселила россиян

Вакансия «директора по расслабону» с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц открылась в Москве. Требования к соискателю опубликованы на популярном сайте по поиску работы.

Специалиста «по расслабону» разыскивает сеть столичных кальянных. От работника требуется регулярно проверять уровень комфорта в заведениях, разрабатывать мероприятия «для повышения качества расслабона», а также самостоятельно тестировать зоны отдыха. Соискателю нужно иметь опыт аналогичной деятельности от пяти лет, разбираться в настольных играх и уметь распределять время.

Необычная вакансия развеселила подписчиков Telegram-канала «Что там в Москве?». «Можно мне устроиться?», «Я родился для этой позиции», «Половину мужиков в стране только этим и занимаются», — написали комментаторы.

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