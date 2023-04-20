Москвич выбрал необычное место для парковки мотоцикла в одном из столичных ЖК: он оставил свое транспортное средство в подъезде многоквартирного дома на 12-ом этаже. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Когда оставил все попытки найти парковочное место», — подписал автор снимок, на котором запечатлен мотоцикл, оставленный в подъезде напротив двери, ведущей на лестницу. На стене рядом нарисована цифра 12, из окна открывается вид на окна соседнего дома.

«Еще бы танк туда загнали», «Это как в Простоквашино, помните? Они в квартире авто ремонтировали», «Все свое ношу с собой», «Скорее всего, он там зимовал», «Смекалистый», «Может, ему еще завтра и КАМАЗ некуда будет поставить», «Ничего необычного! Мои знакомые с моциками так делали еще лет 20 назад. И на 15 этаж, и на третий», «Он просто к своей девушке спешил и сразу на этаж заехал», «Зато не угонят», — прокомментировали подписчики канала.

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