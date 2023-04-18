16:15, 18 апреля 2023
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Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Москвичка опубликовала видео радужного пятна в небе над ВДНХ.
Кадр: страница «Ростокино СВАО Москва М125» во «ВКонтакте»
Необычное природное явление сняла на видео москвичка в небе над ВДНХ. Кадры с «бесконечной» радугой опубликовали в группе «Ростокино СВАО Москва М125» во «ВКонтакте».
В ролике видно, что над памятником «Рабочий и колхозница» появилось радужное пятно. «Радуга не всегда приходит целиком», — прокомментировали явление в группе.
Увиденное вызвало удивление у пользователей сети. «Неожиданно!», «Ого, не знал, что так бывает!» — написали комментаторы.
Ранее редкое природное явление заметили в подмосковном небе. Им оказалось гало, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.