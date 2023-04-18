Необычное природное явление заметили в небе над Москвой

В ролике видно, что над памятником «Рабочий и колхозница» появилось радужное пятно. «Радуга не всегда приходит целиком», — прокомментировали явление в группе.

Увиденное вызвало удивление у пользователей сети. «Неожиданно!», «Ого, не знал, что так бывает!» — написали комментаторы.

Ранее редкое природное явление заметили в подмосковном небе. Им оказалось гало, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.