Город
13:10, 09 января 2023
1 мин.

В подмосковном небе заметили редкое природное явление

В подмосковном небе заметили редкое природное явление
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги. Фотографии очевидцев попали в Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По словам авторов снимков, гало на протяжении уже нескольких морозных дней можно наблюдать в разных подмосковных городах. Атмосферное явление, как правило, появляется в небе в холодную и влажную погоду, когда в воздухе находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя через них, солнечный свет преломляется и вокруг солнца появляется круг.

Ранее в небе заметили другое необычное природное явление — световые столбы. Они образуются из-за морозов и представляет собой полупрозрачные вертикальные полоски различных оттенков.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.