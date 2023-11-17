Необычное транспортное средство в центре Москвы попало на видео

Герой видео передвигается по Садовому кольцу на веломобиле с обтекаемым кузовом и низкой посадкой водителя. Транспорт движется со скоростью автомобильного потока, на лице мужчины — довольная улыбка.

Ранее автобус «прямиком из СССР» заметили на дороге в Москве.