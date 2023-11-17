02:31, 17 ноября 2023
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Необычное транспортное средство в центре Москвы попало на видео
Водителя на необычном веломобиле заметили на Смоленской площади в Москве.
Водителя на необычном трехколесном веломобиле заметили на Смоленской площади в столице. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Как это едет вообще? Он там педали крутит, как на велике? Взял коробку от "Яндекс-доставки" и скотчем заделал? Чувак дико доволен собой!» — комментируют увиденное авторы ролика.
Герой видео передвигается по Садовому кольцу на веломобиле с обтекаемым кузовом и низкой посадкой водителя. Транспорт движется со скоростью автомобильного потока, на лице мужчины — довольная улыбка.
Ранее автобус «прямиком из СССР» заметили на дороге в Москве.