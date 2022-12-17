Названы необычные вакансии декабря в Москве

Необычные вакансии декабря назвал ТАСС со ссылкой на данные исследовательского центра «Зарплата.ру». Сотрудников для выполнения нестандартных заданий разыскивают в том числе и в Москве.

В столичный отель для животных требуется котоняня, ей обещают зарплату до 45 тысяч рублей в месяц. «Сотруднику нужно будет следить за здоровьем и душевным состоянием котиков, стараться, чтобы каждому было комфортно, отправлять хозяевам фото и видео во время прогулок, убирать в номерах и помещениях отеля», — говорится в описании вакансии. Кроме того, в московское антикафе с кроликами нужны сотрудники для ухода за животными и общения с посетителями.

В рейтинг также включили вакансию специалиста по тестированию иностранных граждан на получение ими сертификатов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Указанного сотрудника тоже ищут в Москве.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Наиболее выгодное предложение получат менеджеры в сфере строительства — их доход составит 350 тысяч рублей в месяц.