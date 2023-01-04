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23:32, 04 января 2023
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В Дептрансе назвали забытые в метро в новогоднюю ночь необычные вещи

В Дептрансе назвали забытые в метро в новогоднюю ночь необычные вещи
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Забытые в метро в новогоднюю ночь необычные вещи назвали в пресс-службе столичного Дептранса.

«Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, за 2022 год в метро, МЦК и МЦД было найдено 28,4 тысячи забытых вещей. Зачастую москвичи оставляли в подземке одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары.

Чтобы забрать свои вещи, следует написать в чат-бот Александре в Telegram, позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по бесплатному номеру 3210 или создать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы», напомнили в Дептрансе.

Ранее пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро.

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