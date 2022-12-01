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12:49, 01 декабря 2022
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Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро

Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро, однако ни на один из складов забытых вещей она не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Получив информацию о том, что в московском метро была оставлена урна с прахом, сотрудники полиции обратились к нам с просьбой проверить — передавали ли такую находку на склад забытых вещей. Пассажир также обратился на склад и попросил помочь найти урну. Но ни на один из складов урна с прахом не поступала. Сейчас в метро по его просьбе делают все возможное, чтобы найти потерянное», — рассказали представители транспорта.

По данным Telegram-канала Baza, 24 ноября 67-летний житель столицы забрал из крематория Новокосино урну с прахом умершего родственника и положил ее в пакет. Мужчина поехал домой на метро, вышел на станции «Марксистская», но случайно оставил урну в вагоне.

Ранее был раскрыт адрес заброшенного вестибюля одной из станций московского метро.

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