Необычный декор заметили возле подъезда в Москве

У подъезда на западе Москвы заметили необычный декор. Фото опубликовал Telegram-канал «Родное Строгино» сообщества «М125».

На кадре видно, что перед входной дверью в многоэтажный дом лежит большой ковер с персидским узором. «Если вход в ваш подъезд не устлан коврами, не приглашайте меня!» — пошутила администрация группы. Источник уточнил, что фото сделано в Неманском проезде.

Пользователи сети оценили идею улучшения входной группы. «А у нас красивые ковры. С адресом дома и номером подъезда», — рассказала одна из местных жительниц.

Кто-то отметил, что зимой ковер может быть опасен. «На нем можно поскользнуться, будьте осторожны. От снега и льда — каток», — предупредили в комментариях. «Да ладно! Ковры как раз против скользкости и стелят! Это не для дизайна, а для безопасности», — возразили на это другие участники дискуссии.

Ранее в московском подъезде заметили рыбу, повешенную сушиться под радиатором отопления на лестничной клетке. Увиденное развеселило пользователей сети.