Необычный iPhone 17 Pro за 870 рублей нашли в Москве

В московском ресторане нашли необычный iPhone 17 Pro, который стоит менее тысячи рублей. На это обратил внимание Telegram-канал «Москва сейчас».

Его особенность заключается в том, что он съедобный. Десерт в виде смартфона сделан из шоколадной глазури с начинкой из сыра, бисквита и фундука. «Продают "гаджет" всего за 870 рублей, но до дома можно не донести», — отмечается в публикации.

Ранее в одном из московских ресторанов посетителям предложили порцию виски в 50 миллилитров, что соответствует размеру маленькой рюмки, за 200 тысяч рублей. Речь идет об односолодовом виски 30-летней выдержки в заведении на Кузнецком Мосту.