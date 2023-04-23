21:17, 23 апреля 2023
1 мин.
Необычный пассажир московского метро умилил пользователей сети
Ручной голубь прокатился в московском метро и попал на видео.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Молодой человек прокатился с ручным голубем в вагоне поезда московского метро. Необычный пассажир попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», и умилил пользователей сети.
«Какая прелесть, так хотелось лайк ему поставить», «Вот это прикольно», «Вот это да, какой он умненький», «Этот голубь, наверное, и в лоток ходить приучен», «Мило», — прокомментировали юзеры.
На кадрах голубь сидит на ногах у хозяина, а тот гладит птицу.
Ранее в столичной подземке заметили петуха, который ходил по вагону поезда между людьми. Ситуацию сняли на видео.