Необычный пассажир московского метро умилил пользователей сети

«Какая прелесть, так хотелось лайк ему поставить», «Вот это прикольно», «Вот это да, какой он умненький», «Этот голубь, наверное, и в лоток ходить приучен», «Мило», — прокомментировали юзеры.

На кадрах голубь сидит на ногах у хозяина, а тот гладит птицу.

Ранее в столичной подземке заметили петуха, который ходил по вагону поезда между людьми. Ситуацию сняли на видео.