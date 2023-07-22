Необычный знак заметили на доме в центре Москвы

Необычный предупреждающий знак повесили на одном из домов на территории Басманного района в центре Москвы. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На знаке изображен зачеркнутый опорожняющий мочевой пузырь человек, ниже изображены два куриных яйца и ножницы рядом с ними.

«Тут все предельно ясно», «Минималистично», «Мне надо на подъезд повесить такое, завелся ссыкун какой-то», «Видимо, единственное решение проблемы», «Я почувствовал», «А если нарушает женщина?» — прокомментировали юзеры.

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