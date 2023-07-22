19:50, 22 июля 2023
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Необычный знак заметили на доме в центре Москвы
Необычный предупреждающий знак повесили на доме в центре Москвы.
Необычный предупреждающий знак повесили на одном из домов на территории Басманного района в центре Москвы. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На знаке изображен зачеркнутый опорожняющий мочевой пузырь человек, ниже изображены два куриных яйца и ножницы рядом с ними.
«Тут все предельно ясно», «Минималистично», «Мне надо на подъезд повесить такое, завелся ссыкун какой-то», «Видимо, единственное решение проблемы», «Я почувствовал», «А если нарушает женщина?» — прокомментировали юзеры.
Ранее москвичи обсудили новые дорожные знаки для самокатчиков.