Необычный знак пешеходного перехода умилил москвичей

Фотографию необычного знака пешеходного перехода в Москве опубликовали в группе «Басманный крут» сообщества М125 во «ВКонтакте». Увиденное умилило пользователей сети.

«У сада Баумана появился крошечный знак пешеходного перехода. Интересно, этот малыш еще вырастет?» — написал автор поста. В кадре рядом со знаком стоит девочка, практически одного с ним роста.

«Выглядит очень мило», «Детский вариант. Чтобы правила ПДД изучали», «Поставили на вырост», — отреагировали подписчики интернет-сообщества. Один из комментаторов уверенно заявил, что знак установили на время. «Не думаю, что есть какая-то разница, какой высоты знак. Главное, чтобы водитель фуры его увидел», — заявила другая.

Нашлись и те, кого появление низкого знака на улице столицы обеспокоило. «А не опасно? Одно дело, если кто-то на самокате в столб впечатается, а другое — в такой знак. На такой высоте он если голову от тела не отделит, то шею точно свернет», — поделилась мыслями россиянка.

Ранее в поселке Снегири заметили необычное уличное объявление от школьника. Его фотография, опубликованная в сети, умилила пользователей.