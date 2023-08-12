20:33, 12 августа 2023
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Неожиданный улов из Москвы-реки попал на фото
Мужчина выловил рыбу весом 6,7 килограмма из Москвы-реки в районе Братеево.
Фото: Ellery Sterling / Unsplash
В спальном районе на юге Москвы мужчина выловил из водоема рыбу весом 6,7 килограмма. Неожиданный улов попал на фото, опубликованное в группе «Братеево Главное | М125» во «ВКонтакте»](https://vk.com/wall-72587396_133060).
«Наконец удалось высидеть и вымучить "москворечного кабанчика". Пойман под камышами на клубничный вафтерс», — поделился рыбак подробностями.
Мужчина отметил, что после фотосессии отпустил рыбу обратно в воду.
Ранее мужчина выловил гигантскую рыбу из Чертановского пруда в Москве. Он также поделился кадрами улова.