Опубликовано фото неожиданного улова из московского пруда

Фото неожиданного улова из пруда на юге Москвы опубликовали в группе «Чертаново М125» во «ВКонтакте». Мужчина выловил из водоема гигантскую рыбу.

На кадрах рыбак позирует, в обеих руках он держит крупный улов. Источник сообщил, что рыбу поймали в Чертановском пруду.

Местные жители рассказали, что замечали больших рыб в местных водоемах. «У нас на Кировоградских плавал такой "поросеночек", ручной, его хлебом, как уток, кормили», — поделилась очевидица в комментариях.

Ранее на Патриарших прудах из воды выловили щуку. Неожиданный улов из столичного водоема показал на видео мужчина.