Названы основные признаки непереносимости молока организмом

Основные признаки, по которым можно понять, что организм не переносит молоко в разговоре с «Мослентой» назвала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы. Это означает, что у данного человека утратился фермент лактаза, который отвечает за расщепление лактозы (молочного сахара), поэтому лактоза перестала расщепляться до глюкозы и галактозы», — пояснила она.

По словам специалиста, если лактоза не расщепилась в тонком кишечнике, она попадает в толстый кишечник, провоцируя раздражение кишечника, вздутие, метеоризм.

Человеку с этими симптомами рекомендуется исключить из рациона натуральное молоко, заменить его на альтернативное или безлактозное. При этом употреблять творог и сыр можно, так как в них нет лактозы, отметила Тихомирова.

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