Московская певица из Австралии назвала несколько способов взбодриться с утра

Несколько альтернативных кофе способов взбодриться с утра в беседе с «Мослентой» назвала автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, топ-исполнительница в жанре World Music певица Перукуа, несколько лет назад переехавшая в Москву из родной Австралии.

«Вместо кофе утром можно выпивать другие, более полезные напитки для получения энергии. Например, чай габа. Он ферментируется без доступа к кислороду, благодаря чему в нем увеличивается концентрация гамма-аминомасляной кислоты. Он одновременно придает и бодрости, и спокойствия», — рассказала эксперт.

Окончательно проснуться поможет дыхательная практика. Нужно сесть на край стула, выпрямить спину и положить руки на обе стороны живота. Затем вдохнуть носом, резко выдохнуть и произнести «хм». Такое упражнение нужно повторять 20 раз. Глубокие вдохи активизируют работу организма, отметила Перукуа.

Специалист также посоветовала после пробуждения в течение пяти-десяти минут потягиваться, а затем принять контрастный душ. Сначала можно включить воду комнатной температуры, потом довести до 45 градусов, а затем охладить до 15-20 градусов. Но такие процедуры противопоказаны людям с повышенным давлением, сосудистыми патологиями, хроническими заболеваниями, а также при жаре и высокой температуре тела, предупредила собеседница.

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