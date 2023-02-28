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16:25, 28 февраля 2023
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Таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве

Таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Таксист изнасиловал спящую клиентку на юго-западе Москвы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице. Подозреваемый задержан смустя четыре месяца.

«По данным следствия, ночью 22 октября 2022 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по проспекту 60-летия Октября в городе Москве, воспользовавшись тем, что пассажирка 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула, пересел к женщине на заднее сиденье и изнасиловал», — говорится в сообщении.

Сейчас следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 55-летнего водителя такси, продолжается. Он обвиняется по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Ранее обвиняемый в убийстве московского таксиста мужчина стал подозреваемым в совершенном в тот же день изнасиловании и ограблении женщины.

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