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09:39, 25 ноября 2022
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В Москве несовершеннолетний за рулем авто сбил женщину на пешеходном переходе

В Москве несовершеннолетний за рулем авто сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Несовершеннолетний молодой человек за рулем автомобиля Toyota Corolla сбил 30-летнюю женщину, переходившую нерегулируемый пешеходный переход по улице Красноярская в Москве. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает столичная прокуратура.

«24 ноября около 23 часов 17-летний юноша, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля и совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавшая находится в тяжелом состоянии в одной из городских больниц. Сам виновник происшествия признался, что купил автомобиль в начале месяца, не сказав продавцу о своем возрасте.

Расследование обстоятельств ДТП поставлено на контроль прокуратуры Восточного округа. Экспертам предстоит установить причины произошедшего, а также обстоятельства приобретения и использования подростком машины.

Ранее иномарка насмерть сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе на западе Москвы. Водитель, предположительно, был пьян, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Возбуждено уголовное дело.

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