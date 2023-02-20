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06:36, 20 февраля 2023
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Москвичка нашла нестандартный способ защитить вещи в подъезде от кражи

Москвичка нашла нестандартный способ защитить вещи в подъезде от кражи
Фото: Telegram-канал «Марьина Роща М125»

Нестандартный способ защитить от кражи вещи, оставленные в подъезде, нашла жительница северо-востока Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Марьина Роща М125».

На фото, сделанном в подъезде, видно, что женщина поставила под лестницу клетку с замком. В нее она убрала детскую коляску. Такое «ноу-хау» вызвало бурное обсуждение у пользователей сети.

Некоторые комментаторы восхитились находчивостью москвички. «Гениально», «Изобретательная соседка, однако», — написали они. Однако многие засомневались в том, законно ли занимать таким образом общую площадь подъезда. Кто-то предположил, что женщина могла согласовать установку клетки с управляющей компанией.

Ранее россиян натолкнул на спор ковер в подъезде жилого дома. Не все одобрили такое украшение лестничной клетки.

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