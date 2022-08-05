Составлен рейтинг российских городов с самыми перспективными невестами

Рейтинг российских городов с самыми перспективными невестами составлен в ходе опроса сервисом «Работа.ру», передают «Известия». Респонденты могли дать несколько вариантов ответов.

Согласно результатам исследования, самые перспективные невесты живут в Москве. За жительниц столицы проголосовали 37 процентов россиян. Они объяснили это тем, что у москвичек много возможностей для личностного роста, в городе много университетов и научных организаций, есть большой бизнес-потенциал.

По тем же причинам на втором месте в рейтинге оказались невесты из Санкт-Петербурга — за них было отдано 30 процентов голосов. 29 процентов респондентов поддержали жительниц Краснодара, которые закрыли тройку лидеров рейтинга.

В первую пятерку вошли невесты из Сочи и Казани с 27 процентами голосов. А жительницы Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда и Новосибирска составили топ-10 перспективных невест. За них проголосовали от 24 до 15 процентов россиян соответственно.

Ранее пластический хирург назвал самые популярные перед свадьбой женские операции. По словам эксперта, многие виды хирургических вмешательств лучше провести за полгода до церемонии, чтобы организм успел полностью восстановиться, однако некоторые виды пластики можно сделать и за месяц-два до запланированной даты.