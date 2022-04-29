Москвичам пообещали нежаркий май

Жителям Центральной России пообещали нежаркий май. Температура воздуха в грядущем месяце едва ли сможет соответствовать климатической норме, передает центр «Фобос».

На майские праздники температура останется на 3-4 градуса ниже нормы. В начале месяца возможны легкие ночные заморозки и похолодание до околонулевых значений. Днем столбики термометров покажут чуть выше 10 градусов, что является обычным показателем для апреля. С 3 мая из-за североатлантического циклона в Москве возможны обложные дожди.

Во второй пятидневке мая воздух прогреется на несколько градусов, однако окончательное потепление от плюс 12 до плюс 17 прогнозируют только к окончанию длинных выходных. Комфортная погода придет в регион лишь во второй декаде месяца. С 20 по 30 мая столбики термометров вернутся к средним показателям от 16 до 21 градуса днем и от пяти до десяти — ночью.

Несмотря на прохладу, количество осадков весь месяц будет близким к норме и составит около 50 миллиметров. Наступление климатического лета, когда среднесуточная температура будет от 15 градусов и выше, случится в последние майские дни.

Ранее москвичам и жителям Подмосковья пообещали аномальное похолодание до 8-12 градусов.