Город
Сегодня в 16:41
1 мин.

Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России

Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России
Фото: Vlad Karkov / Globallookpress.com

Американский производитель обуви и одежды Nike в четверг, 23 июня, объявил об окончательном уходе из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.

О том, что Nike не будет продлевать и заключать новые соглашения с партнерами из России компания заявила в мае текущего года. До этого, в марте, она сообщала, что не может гарантировать доставку товаров покупателям в РФ, после чего приостановила продажу товаров в регионе на официальном сайте и в приложении.

Ранее о прекращении деятельности в России сообщил европейский бренд одежды Mango. Компания откажется от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.