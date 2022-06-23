Производитель Nike объявил об окончательном уходе из России

Американский производитель обуви и одежды Nike в четверг, 23 июня, объявил об окончательном уходе из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.

О том, что Nike не будет продлевать и заключать новые соглашения с партнерами из России компания заявила в мае текущего года. До этого, в марте, она сообщала, что не может гарантировать доставку товаров покупателям в РФ, после чего приостановила продажу товаров в регионе на официальном сайте и в приложении.

Ранее о прекращении деятельности в России сообщил европейский бренд одежды Mango. Компания откажется от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми.