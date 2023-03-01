Ночную Москву сняли на видео из кабины пилота самолета
Видеозапись вида ночной Москвы из кабины пилота самолета опубликовал в Telegram-канал «Новости Москвы». Ролик восхитил пользователей сети.
«Красота наша», «Живи и процветай, Россия. Сияй, моя Москва!», «Центр мира», Лепота-то какая!», «Красавица Москва, любимый город!», «Где бы не была, в какие бы замечательные страны не ездила, какие бы красивые города не посещала — максимум две недели и начинала скучать по дому. А когда подлетаешь к аэропорту и видишь такую панораму, то комок к горлу подкатывает: "я дома"», — прокомментировали юзеры.
На кадрах видно территории Старой Москвы — часть Новой Москвы не попала в объектив. Оператор смог запечатлеть сияющую от уличного освещения столицу и особенно выделанные благодаря ярким фонарям главные дороги города.
Ранее на видео попал праздничный салют, прогремевший в небе над Москвой в честь Дня защитника Отечества.