Ночную Москву сняли на видео из кабины пилота самолета

На кадрах видно территории Старой Москвы — часть Новой Москвы не попала в объектив. Оператор смог запечатлеть сияющую от уличного освещения столицу и особенно выделанные благодаря ярким фонарям главные дороги города.

Ранее на видео попал праздничный салют, прогремевший в небе над Москвой в честь Дня защитника Отечества.