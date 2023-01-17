11:15, 17 января 2023
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Ночная полицейская погоня на десятки километров попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Ночная полицейская погоня на десятки километров произошла в ночь на 17 января на МКАД. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
«Водитель "Нивы" устроил бешеный заезд по кольцевой магистрали после того, как проигнорировал требование полицейских остановиться», — говорится в сообщении.
По данным канала, более десяти машин ДПС гнались за нарушителем около 70 километров, он был задержан в подмосковном поселке Краснознаменский.
Ранее погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга также попала на видео в Москве.