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11:15, 17 января 2023
1 мин.

Ночная полицейская погоня на десятки километров попала на видео

Ночная полицейская погоня на десятки километров попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Ночная полицейская погоня на десятки километров произошла в ночь на 17 января на МКАД. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Водитель "Нивы" устроил бешеный заезд по кольцевой магистрали после того, как проигнорировал требование полицейских остановиться», — говорится в сообщении.

По данным канала, более десяти машин ДПС гнались за нарушителем около 70 километров, он был задержан в подмосковном поселке Краснознаменский.

Ранее погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга также попала на видео в Москве.

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