Погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга попала на видео в Москве

Полицейская погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга в Москве попала на видео опубликованное «МВД Медиа». Ранее судимый водитель машины арестован.

«Водитель каршеринговой машины воспользовался иномаркой под чужим аккаунтом, а когда автоинспекторы Москвы подали ему знак об остановке, не подчинился законному требованию полицейских и попытался скрыться. Началась погоня», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для остановки автомобиля оперативникам пришлось применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов полицейские открыли огонь по колесам машины. Тогда водитель остановил арендованный автомобиль, попытался сбежать, но был задержан.

Водителем оказался ранее судимый 19-летний приезжий из ближнего зарубежья. Оказалось, что машину каршеринга он взял незаконно, от медицинского освидетельствования задержанный отказался.