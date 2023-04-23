В столичный регион вернулись ночные заморозки

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Москву и Подмосковье вернулись ночные заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью столбики термометров в столичном регионе местами опускались ниже нуля», — написал синоптик. Столбики термометра показали минус 2,5 градуса в Черустях, до минус 1,2 градуса зафиксировали в Электростали и до минус 0,5 градуса — в Коломне.

Тишковец отметил, что в апреле заморозков больше не ожидается, однако в Центральной России прогнозируют арктическое вторжение.

Ранее москвичей предупредили о перепадах температуры в выходные. Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что на востоке столицы, несмотря на общую дневную температуру 14-19 градусов тепла, в ночь на 22 апреля могут быть заморозки.