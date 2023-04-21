Жителей Москвы предупредили о перепадах температуры в выходные

О перепадах температуры в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, предупредил жителей Москвы метеоролог Александр Шувалов. В интервью NEWS.ru он сообщил, что на востоке столицы, несмотря на общую дневную температуру 14-19 градусов тепла, в ночь на 22 апреля могут быть заморозки.

При этом в центре города днем в воскресенье, 23 апреля, воздух прогреется до 20 градусов. Ожидается слабый ветер, атмосферное давление поднимется выше нормальных значений. Выходные пройдут без осадков, добавил синоптик.

Ранее дату нового похолодания в Москве назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.