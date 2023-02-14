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05:33, 14 февраля 2023
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Москвич сыграл мелодию по знаменитому «нотному» фото голубей

Москвич сыграл мелодию по знаменитому «нотному» фото голубей
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Москвич сыграл и записал мелодию, созданную по напоминающему нотный стан знаменитому фото голубей, сообщает Telegram-канал «Левобережный Москва М125».

«Сергей Тюков не смог пройти мимо такой картины и воплотил птичью музыку», — говорится в посте.

К нему приложена фотография голубей. На ней десятки пернатых сидят на прикрепленных к стене здания конструкциях, похожих на линии нотного стана. Сами птицы напоминают при этом музыкальные знаки. Кроме того, к посту прикреплен видеоролик с уже записанными нотами и проигрышем мелодии.

Ранее москвичи вспомнили историю появления памятника собаке в метро.

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