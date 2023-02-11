Москвичи вспомнили историю появления памятника собаке в метро

Историю появления памятника собаке в метро вспомнили участники группы «Мир метро» во ВКонтакте. Скульптура, установленная на одной из станций столичной подземки, посвящена гуманному отношению к бездомным животным.

«Знаете ли вы, что на входе на московскую станцию "Менделеевская" стоит памятник "Сочувствие", посвященный гуманному отношению к бродячим собакам? В переходе долгие годы жил пес по имени Мальчик, но в 2001 году он был убит психически нездоровой женщиной», — написал автор поста.

По его словам, в 2007 году в память об убитой бродячей собаке и других бездомных животных на станции метро решено было установить памятник. Скульптура изображает лежащую и почесывающую задней лапой ухо беспородную собаку. Сюда пассажиры подземки часто приносят цветы и конфеты.

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