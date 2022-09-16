Раскрыта новая двухэтапная мошенническая схема

Аферисты в России начали обманывать людей по новой двухэтапной мошеннической схеме. Ее особенности раскрыли «Известим» в «Почта Банке».

«При первом звонке человеку сообщают, что ему предварительно одобрен кредит, а через несколько часов ему снова набирают и благодарят за оформление займа. После этого новоиспеченный "клиент" банка, испугавшись, что на его имя кто-то взял ссуду, соглашается обезопасить средства, на самом деле отправляя их злоумышленнику», — пишет издание.

Мошенники делают ставку на то, что напуганный клиент думает, что кто-то оформил кредит на его имя и начинает паниковать. И тут его переводят на якобы службу безопасности или полицию, которая просит помочь в поимке преступников. Дальше новая схема превращается в уже давно отработанную. Для «помощи в поимке злоумышленников» клиента убеждают взять кредит и просят перевести на «безопасный счет». После этой операции мошенники пропадают.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте звонящим, кем бы они ни представлялись, личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор», — напоминает издание о предупреждении Центробанка России.

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