В Москве появится новая канатная дорога

Новая канатная дорога заработает на территории бывшей промзоны «Южный порт», занимающей 644 гектара. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сейчас Москва-река на этом участке изолирована от людей, доступ к воде отсутствует. Но после реорганизации промзоны будет комфортно обустроена одна из самых протяженных береговых линий Москвы. На набережной длиной 13 километров разместят канатную дорогу до соседнего берега.

Кроме того, здесь постоят деловой центр, организуют инфраструктуру (кафе, рестораны, магазины), возведут несколько жилых комплексов, социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники и пожарную часть). У Москвы-реки сделают причал для яхт и лодок, понтонный бассейн, парящий пешеходный мост, искусственную реку. Улучшится также и транспортная ситуация: сделают новые дорожные развязки, откроют новую станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии, запустят движение по автомагистрали Печатники — Братеево, а также водный речной транспорт.

Ранее Собянин назвал срок открытия нового автомобильного моста на юге Москвы.