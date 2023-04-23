Собянин назвал срок открытия нового автомобильного моста на юге Москвы

Срок открытия нового автомобильного моста на юге Москвы назвал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что мост через затон Новинки начнет свою работу до конца 2023 года.

«Продолжаем транспортное развитие промзоны "ЗИЛ". Строим четырехполосный мост через затон Новинки. Недавно установили центральный пролет на постоянные опоры. Его длина 291 метр, поэтому работы вели поэтапно при помощи подъемных механизмов», — рассказал градоначальник.

Собянин уточнил, что мост готов уже на 85 процентов. Он станет частью формируемой магистрали, улучшит транспортное обслуживание для более чем 200 тысяч человек.

«Мост соединит строящуюся Симоновскую набережную с Южнопортовым районом, это разгрузит участки Третьего транспортного кольца и проспект Андропова. Он также свяжет территории комплексного развития "ЗИЛ" и улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов», — поделился мэр.

Рядом с мостом будет сделана разворотная площадка для городского транспорта и подземный переход, обустроены тротуары и наземные регулируемые переходы.

«Запустим движение до конца 2023 года», — пообещал глава столицы.

Ранее Собянин пообещал открыть новую автодорогу в ТиНАО в 2024 году.