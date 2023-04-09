Названа новая необычная площадка для выездной регистрации брака в Москве

Новую площадку для выездной регистрации брака в Москве назвал в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что всего молодоженам доступно более 30 необычных локаций.

Теперь москвичи могут пожениться в оперном доме в музее-заповеднике «Царицыно». Кроме этого, в свадебном сезоне 2023 года возобновятся церемонии в Останкинской телебашне, а 22 апреля по Москве-реке будут курсировать пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар.

Москвичам предлагаются для бракосочетания и небоскребы «Москва-Сити», исторические усадьбы, павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, станция метро «Маяковская» и другие нетипичные площадки.

Ранее был назван средний возраст вступающих в первый брак россиян.