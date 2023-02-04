В центре Москвы появится новая трамвайная линия

В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова появится новая трамвайная линия протяженностью 1,6 километра. Она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«По сути линия соединит восточные районы с югом и центром Москвы, где живут более двух миллионов человек. Новая линия — это альтернатива для поездок с трех железнодорожных вокзалов, что, ожидаемо, разгрузит станцию метро "Комсомольская"», — сообщил градоначальник, отметив, ежедневная загруженность транспортно-пересадочного узла на Площади трех вокзалов уменьшится на 50 тысяч человек.

По словам главы города, на новой линии обустроят пути по бесстыковой технологии, что позволит снизит уровень шума от движения трамваев на 20 процентов. В новых трамваях, которые также курсируют в других районах столицы, есть кондиционеры зарядки для телефонов, медиаэкраны и площадки для велосипедов и колясок.

Ранее Сергей Собянин назвал основные преимущества электробусов.