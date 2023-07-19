Собянин объявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД

Об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области в своем Telegram-канале объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря путепроводу транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, что позволит избежать больших пробок на этом участке.