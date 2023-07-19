Собянин объявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД
Мэр Москвы Собянин объявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД.
Об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области в своем Telegram-канале объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря путепроводу транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, что позволит избежать больших пробок на этом участке.
Кроме того, с трассы М-4 можно будет съезжать напрямую на внутреннюю сторону МКАД, не пересекая при этом другие съезды столичного «кольца», продолжил градоначальник.
Он отметил, что всего в результате реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей появится 18,6 километра новых дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Полностью работы планируется закончить к 2025 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок запуска МЦД-4 в Москве.