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21:42, 12 декабря 2022
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Раскрыты подробности о новинках в меню «Вкусно – и точка»

Раскрыты подробности о новинках в меню «Вкусно – и точка»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Раскрыты подробности о нескольких новых позициях в меню общепита «Вкусно – и точка». В феврале в ресторанах появится аналог бургера «Биг Мак», легендарного для американской сети «Макдоналдс», передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

«Мы нашли и разработали аналог "Биг Мака", и уже в феврале появится продукт под название "Биг Хит", который ожидается нашим потребителями», — сказал Пароев.

Кроме того, во «Вкусно – и точка» появились в продаже анонсированные ранее детские наборы «Кидз Комбо». Их фото опубликовали в NEWS.ru. Комплект состоит из напитка, еды и книжки с головоломками, упакованных в фирменную коробку оранжевого цвета.

Ранее сеть быстрого питания запустила доставку с помощью сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве. На первом этапе к сервису будут подключены только 28 ресторанов «Вкусно – и точка, однако уже к концу зимы доставка будет осуществляться из всех столичных заведений компании.

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