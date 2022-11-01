Стало известно о новом оборудовании в столичных поликлиниках

О новом оборудовании в столичных поликлиниках «Мосленте» рассказала главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Из ее сообщения стало известно, что сейчас в поликлиниках по специальной программе модернизации системы здравоохранения проводится замена аппаратов МРТ и КТ, если срок их эксплуатации подходит к концу. Все поликлиники, прошедшие капремонт, также оснащаются новейшим оборудованием — аппаратами УЗИ экспертного класса, физиотерапевтическими комбайнами и многим другим. Поставляется в поликлиники и полностью новое рентген-оборудование.

«Все это позволяет проводить больше процедур и других манипуляций, чем раньше, в амбулаторном режиме. Рентген-оборудование фиксирует данные в цифровом формате, чтобы они сразу были направлены в единый центр рентгенологических исследований, где они обрабатываются и хранятся. Все эти данные отражаются в электронной карте пациента», — поделилась Шиндряева.

Совместно с пациентами была создана система ценностей и принципов работы поликлиник, продолжила собеседница «Мосленты». «Основная наша ценность — взаимное уважение друг к другу. Нужно понимать: врачи — люди с высшим медицинским образованием, несущие ответственность за состояние пациента. Поэтому, если доктор назначает лечение, надо выполнять его рекомендации», — заметила она.

Чтобы донести это до большинства, при поликлиниках были созданы общественные советы, которые посещают наиболее активные пациенты. «Там мы говорим о системе ценностей. Но это тот момент, который сразу изменить не получится. Мы все это понимаем. Отношения врача с пациентом не должны быть односторонними. Мы используем индивидуальный подход к каждому и очень просим пациентов отнестись к этому с пониманием», — сказала Шиндряева.

Ранее Шиндряева рассказала о правилах записи к специалистам столичных поликлиник. «Сегодня она преимущественно проходит в режиме онлайн. Но остается и возможность записаться по телефону», — сказала она.