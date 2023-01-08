Названы самые популярные у россиян новогодние приметы

Самые популярные у россиян новогодние приметы назвали россияне в опросе портала Superjob.ru. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы. 11 процентов россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов, пять процентов — выпивают бокал шампанского. Четыре процента опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для четырех процентов необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений», — говорится в сообщении.

Еще два процента верят в то, что их желание сбудется, если написать его на бумажке, затем сжечь ее, бросить оставшийся пепел в бокал шампанского и выпить его до дна. Один процент россиян обязательным новогодним ритуалом считает просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрических гирлянд. Один из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде.

Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 16 процентов опрошенных. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и поход в баню.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса раскрыли свои планы на Новый год.