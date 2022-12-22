Добрый новогодний розыгрыш в лифте московского ТЦ попал на видео
Добрый новогодний розыгрыш в московском ТЦ «Авиапарк» попал на видео. Как сообщили «Мосленте» представители торгового центра, для поздравления посетителей с наступающим Новым годом там на один день переоборудовали грузовой лифт в комнату Деда Мороза.
В «Авиапарке» отметили, что монтажные работы проводились во время закрытия торгового центра. В лифт встроили целиковый короб со стенами и полом, поклеили обои, постелили ламинат, поставили мебель, установили декоративный камин, нарядили елку и подключили видеонаблюдение.
«Для создания интерьера комнаты-лифта мы изучили иллюстрации Томаса Наста, который впервые использовал образ Санты в 1863 году. Внутри нам хотелось создать ощущение перепутанной реальности, как будто миры перемешались и вы перенеслись в сказочное жилище, где все именно так, как когда-то видели на открытках и детских книжках», — сказала декоратор проекта Татьяна Луданик.
Ранее москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза. Усадьба располагается в районе Выхино-Жулебино на окраине парка «Кузьминки» по адресу Волгоградский проспект, 168Д.