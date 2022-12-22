Город
15:12, 22 декабря 2022
1 мин.

Добрый новогодний розыгрыш в лифте московского ТЦ попал на видео

Добрый новогодний розыгрыш в лифте московского ТЦ попал на видео
Кадр: AVIAPARK / YouTube

Добрый новогодний розыгрыш в московском ТЦ «Авиапарк» попал на видео. Как сообщили «Мосленте» представители торгового центра, для поздравления посетителей с наступающим Новым годом там на один день переоборудовали грузовой лифт в комнату Деда Мороза.

В «Авиапарке» отметили, что монтажные работы проводились во время закрытия торгового центра. В лифт встроили целиковый короб со стенами и полом, поклеили обои, постелили ламинат, поставили мебель, установили декоративный камин, нарядили елку и подключили видеонаблюдение.

«Для создания интерьера комнаты-лифта мы изучили иллюстрации Томаса Наста, который впервые использовал образ Санты в 1863 году. Внутри нам хотелось создать ощущение перепутанной реальности, как будто миры перемешались и вы перенеслись в сказочное жилище, где все именно так, как когда-то видели на открытках и детских книжках», — сказала декоратор проекта Татьяна Луданик.

Ранее москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза. Усадьба располагается в районе Выхино-Жулебино на окраине парка «Кузьминки» по адресу Волгоградский проспект, 168Д.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.