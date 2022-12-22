Добрый новогодний розыгрыш в лифте московского ТЦ попал на видео

Добрый новогодний розыгрыш в московском ТЦ «Авиапарк» попал на видео. Как сообщили «Мосленте» представители торгового центра, для поздравления посетителей с наступающим Новым годом там на один день переоборудовали грузовой лифт в комнату Деда Мороза.

В «Авиапарке» отметили, что монтажные работы проводились во время закрытия торгового центра. В лифт встроили целиковый короб со стенами и полом, поклеили обои, постелили ламинат, поставили мебель, установили декоративный камин, нарядили елку и подключили видеонаблюдение.