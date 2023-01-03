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22:23, 03 января 2023
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Иммунолог дал советы по сбору новогодней аптечки

Иммунолог дал советы по сбору новогодней аптечки
Фото: Engin akyurt / Unsplash

Советы по сбору аптечки в период новогодних праздников в беседе с RT дал врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он призвал добавить в аптечку адсорбенты.

«В связи с тем, что народ переедает, нужны две группы препаратов: адсорбенты, которые поглощают токсины из пищи, помогают избежать пищевых отравлений, вторая группа — ферментные препараты, улучшающие пищеварение», — порекомендовал специалист.

Также, по его словам, в период новогодних праздников пациенты чаще обращаются за помощью с различными видами аллергии. Поэтому, в домашнюю аптечку стоит также добавить антигистаминные препараты.

Помимо этого, под рукой всегда необходимо иметь жаропонижающие лекарства и дезинфицирующие средства от порезов, например, йод, хлоргексидин или перекись водорода, лейкопластырь и бинты.

Ранее были названы самые распространенные детские травмы в новогодние праздники.

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