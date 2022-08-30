Аферисты заработали 16 миллионов рублей на новой схеме мошенничества
Свыше 16 миллионов рублей заработали аферисты на новой схеме мошенничества с POS-терминалами в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
«Установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, согласно которой через подконтрольную компанию с одним из банков был заключен договор эквайринга. Для оплаты клиентами аренды и проката автотранспорта посредством пластиковых карт им был предоставлен POS терминал, на котором сообщники активировали функцию "предавторизации". Данная опция позволяет ввести любую сумму покупки, в том числе превышающую остаток на карте. Этим и воспользовались соучастники. Банк завершал финансовые операции и погашал недостачу на счетах», — говорится в сообщении.
С марта по апрель 2021 года мошенники провели около 80 фиктивных операций с использованием карт, оформленных на подставных лиц и зарегистрированных в различных банках России, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали четырех подозреваемых. Ими оказались 53-летний житель Подмосковья, два его сына и сообщник. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее в Москве была раскрыта схема нелегального обналичивания сотен миллионов рублей.