Аферисты заработали 16 миллионов рублей на новой схеме мошенничества

С марта по апрель 2021 года мошенники провели около 80 фиктивных операций с использованием карт, оформленных на подставных лиц и зарегистрированных в различных банках России, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых. Ими оказались 53-летний житель Подмосковья, два его сына и сообщник. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Москве была раскрыта схема нелегального обналичивания сотен миллионов рублей.