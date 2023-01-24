Москвичам рассказали о светлых и темных сторонах новой станции метро

О светлой и темной сторонах отделки новой станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро рассказал москвичам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, сейчас на станции продолжаются работы по отделке пассажирской зоны и технических помещений.

«Основные монолитные конструкции станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены в полном объеме, началась архитектурная отделка. Основным ее элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и темных участков», — сообщил Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на полу станционного комплекса уже началась укладка полированных плит светло-серого гранита. Кроме того, 46 колонн, потолок и стены планируется покрыть металлическими панелями. Вместе с тем на станции ведется монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения.

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