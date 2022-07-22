Число предложений о продаже новостроек бизнес-класса в Москве побило рекорд

Рекорд побило число предложений о продаже новостроек бизнес-класса в Москве, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Knight Frank Russia.

По итогам первого полугодия 2022 года на первичном рынке недвижимости бизнес-класса в Москве представлено 12,8 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 893,7 тысячи квадратных метров. Объем предложений вырос на 19 процентов и стал максимальным за последние три года, рассказали специалисты. Они связали это с выходом новых проектов и снижением покупательского спроса.

Основное пополнение рынка произошло во втором квартале 2022 года, когда в продажу вышло большое количество корпусов более чем на семь тысяч лотов, уточнили в Knight Frank Russia.

Ранее сообщалось, что число сделок с недвижимостью по эскроу-счетам в Москве побило рекорд.