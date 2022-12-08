Составлен список столичных новостроек с максимальным числом продаж в 2022 году

Рейтинг столичных новостроек с максимальным числом продаж в 2022 году публикует РБК. Список составили и прокомментировали интернет-изданию эксперты «ЦИАН.Аналитики».

«Популярность 15 конкретных жилых комплексов у покупателей объясняется сравнительно невысокими ценами. В большинстве этих жилых комплексов в 2022 году средняя цена «квадрата» была ниже среднерыночной», — объяснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Первая позиция рейтинга по числу сделок в сегменте массовых новостроек с начала года досталась жилому комплексу «Люблинский парк», где за 11 месяцев было реализовано 2058 лотов. Вторым стал ЖК «Прокшино» с 1713 проданными лотами. Третье место занял ЖК «Саларьево парк» с 1582 сделками. В пятерку лидеров также вошли ЖК «Матвеевский парк» (1566 сделок) и ЖК «Амурский парк» (1534 сделки).

Всего на первичном рынке Москвы с начала года было реализовано порядка 71 тысячи лотов в ЖК массового сегмента, из них 53 тысячи — в Старой Москве, 18 тысяч — в Новой. Средняя цена «квадрата» такого жилья по данным за январь-ноябрь составила 292,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что застройщики в Москве начали отказываться от многокомнатных квартир. Доля лотов с четырьмя и более комнатами сократилась.