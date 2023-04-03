Названы новые адреса переезжающих из Московского ипподрома лошадей
Лошадей из Московского ипподрома перевезут в Подмосковье и Казань.
Новые адреса переезжающих из Центрального Московского ипподрома лошадей в интервью ТАСС назвал генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев.
По словам Зайцева, на сегодняшний день на Московском ипподроме находится менее 400 лошадей, остальных уже перевезли на Кубань, Ставрополье, Ростовскую область и Тамбов. Около сотни лошадей должны перевезти в Казань и 150 животных — на новый ипподром в подмосковное Раменское.
Собеседник отметил, что владельцы почти 90 процентов скакунов дали согласие на перевозку своих животных на другие ипподромы. При этом владельцы еще 50 лошадей отказываются покидать Центральный Московский ипподром, хотя срок аренды помещений для животных истек 31 марта 2023 года.
Ранее стало известно, что реконструкция Московского ипподрома займет 2,5 года.