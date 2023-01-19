У московских школьников появился новый инструмент для выбора будущей профессии

У столичных школьников появился новый инструмент для выбора будущей профессии, сообщила на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это сервис «Портфолио учащегося» «Московской электронной школы» («МЭШ»), который доступен ученикам с пятого по 10-й класс.

«Сервис проанализирует интересы ребенка и, учитывая их, порекомендует подходящий ему предпрофессиональный класс или образовательную вертикаль. Со временем электронные сервисы смогут помогать детям в построении карьерной траектории — от школьной скамьи до колледжа, вуза и рабочего места», — сказала заммэра.

По словам Раковой, для получения персональных рекомендаций по определению предпрофессионального класса и образовательной вертикали школьнику нужно войти в сервис «Портфолио учащегося» «Московской электронной школы» и заполнить анкету, рассказав о своих увлечениях, интересах и хобби в разделе «Мой профиль». Также дети получат советы по выбору кружков и секций.

Ученикам пятых-восьмых классов сервис посоветует образовательные вертикали, а старшеклассникам с девятого по 11-й класс — предпрофессиональные классы, отметила эксперт. Так, на сегодняшний день доступно обучение по пяти образовательным вертикалям: математической, лингвистической, естественно-научной, спортивной и IT. Старшеклассники могут пойти в инженерный, академический, медицинский, кадетский, предпринимательский, педагогический, спортивный, медиа- или IT-класс.

Ранее были перечислены популярные у московской молодежи профессии. Почти 40 процентов трудятся поварами, кухонными работниками, официантами и бариста.